Окупанти атакували Україну 132 дронами. Стало відомо, скільки збила ППО

Наслідки атаки РФ по Україні

Внаслідок російської атаки у кількох областях України пошкоджено інфраструктуру, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки, потерпілим надається допомога.

Зокрема, у Києві, починаючи з вечора, 28 листопада і протягом ночі 29 листопада, тривогу оголошували кілька разів. Пізніше стало відомо, що в Дніпровському районі сталася пожежа в будівлі поліклініки, постраждала людина. Вогонь виник через падіння уламків російських БПЛА.

Крім того, уламки дрону впали на територію одного з об'єктів інфраструктури в Святошинському районі.

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