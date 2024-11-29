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Оккупанты атаковали Украину 132 дронами. Стало известно, сколько сбила ПВО

Фото: ПВО сбила 88 из 132 дронов во время атаки РФ в ночь на 29 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали Украину десятками дронов в ночь на 29 ноября. ПВО сбила больше половины из запущенных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 29 ноября противник атаковал Украину 132-мя ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений - Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск", - говорится в сообщении.

Как отработала ПВО

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 88 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях", - отметили в Воздушных силах.

Кроме того, 41 дрон был локально потерян, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, один беспилотник вернулся в Россию. 

Последствия атаки РФ по Украине

В результате российской атаки в нескольких областях Украины повреждена инфраструктура, автомобили, частные и многоквартирные дома, пострадавшим оказывается помощь.

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