UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти атакували Сумський район, почалася масштабна пожежа в житловому секторі

Фото: окупанти атакували Сумський район, розпочалася масштабна пожежа (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Через російський обстріл Сумського району почалася масштабна пожежа. Загорівся житловий сектор, палав будинок культури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"В Сумській області ліквідували масштабну пожежу, спричинену російськими обстрілами. Пожежа виникла напередодні ввечері в житловому секторі через ворожі удари по одному з населених пунктів Сумського району", - розповіли рятувальники.

За даними ДСНС, ударною хвилею пошкоджень зазнали приватні будинки, у тому чисті багатоквартирні. 

"Палав будинок культури та помешкання мирних громадян. Осередки горіння вдалось ліквідувати, що не дало вогню поширитись на житло місцевого населення", - додали у відомстві.

 

Фото наслідків масштабної пожежі у Сумському районі через атаку РФ (t.me/dsns_telegram)

Обстріл Сумської області

Російські війська постійно обстрілюють Сумську область, особливо прикордонні райони, що межують із РФ. Буквально 7 січня окупанти вдарили по місту Кролевець у Сумській області. Місто опинилося під ударом російських "шахедів" та ракети.

Крім того, непоодинокі випадки і спроб російських ДРГ прорвати оборону ЗСУ у прикордонні Сумської області. Наприклад, 12 жовтня ДРГ окупантів намагалася прорватися через кордон України у Сумській області та потрапити на об'єкт критичної інфраструктури. Отримавши відсіч, росіяни відійшли із втратами. ДРГ складалася із восьми осіб.

Нагадаємо, у зв'язку з постійними обстрілами та спробами проривів ворожих ДРГ у Сумській області, запровадили евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих у 5-кілометровій зоні від кордону з країною-агресором.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область