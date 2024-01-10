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Оккупанты атаковали Сумской район, начался масштабный пожар в жилом секторе

Фото: оккупанты атаковали Сумский район, начался масштабный пожар (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за российского обстрела Сумского района начался масштабный пожар. Загорелся жилищный сектор, пылал дом культуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"В Сумской области ликвидировали масштабный пожар, вызванный российскими обстрелами. Пожар возник накануне вечером в жилом секторе из-за вражеских ударов по одному из населенных пунктов Сумского района", - рассказали спасатели.

По данным ГСЧС, ударной волной повреждений получили частные дома, в том числе чистые многоквартирные.

"Горел дом культуры и жилье мирных граждан. Очаги горения удалось ликвидировать, что не дало огню распространиться на жилье местного населения", - добавили в ведомстве.

 

Фото последствий масштабного пожара в Сумском районе из-за атаки РФ (t.me/dsns_telegram)

Обстрелы Сумской области

Российские войска постоянно обстреливают Сумскую область, особенно приграничные районы, граничащие с РФ. Буквально 7 января оккупанты ударили по городу Кролевец в Сумской области. Город оказался под ударом российских "шахедов" и ракеты. 

Кроме того, не редки случаи и попыток российских ДРГ прорвать оборону ВСУ в приграничье Сумской области. Например, 12 октября ДРГ оккупантов пыталась прорваться через границу Украины в Сумской области и попасть на объект критической инфраструктуры. Получив отпор, россияне отошли с потерями. ДРГ состояла из восьми человек.

Напомним, в связи постоянными обстрелами и попытками прорывов вражеских ДРГ в Сумской области, ввели эвакуацию из приграничных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.

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Сумская область