Оккупанты атаковали Сумской район, начался масштабный пожар в жилом секторе

"В Сумской области ликвидировали масштабный пожар, вызванный российскими обстрелами. Пожар возник накануне вечером в жилом секторе из-за вражеских ударов по одному из населенных пунктов Сумского района", - рассказали спасатели.

По данным ГСЧС, ударной волной повреждений получили частные дома, в том числе чистые многоквартирные.

"Горел дом культуры и жилье мирных граждан. Очаги горения удалось ликвидировать, что не дало огню распространиться на жилье местного населения", - добавили в ведомстве.

Фото последствий масштабного пожара в Сумском районе из-за атаки РФ (t.me/dsns_telegram)

Обстрелы Сумской области

Российские войска постоянно обстреливают Сумскую область, особенно приграничные районы, граничащие с РФ. Буквально 7 января оккупанты ударили по городу Кролевец в Сумской области. Город оказался под ударом российских "шахедов" и ракеты.

Кроме того, не редки случаи и попыток российских ДРГ прорвать оборону ВСУ в приграничье Сумской области. Например, 12 октября ДРГ оккупантов пыталась прорваться через границу Украины в Сумской области и попасть на объект критической инфраструктуры. Получив отпор, россияне отошли с потерями. ДРГ состояла из восьми человек.

Напомним, в связи постоянными обстрелами и попытками прорывов вражеских ДРГ в Сумской области, ввели эвакуацию из приграничных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.