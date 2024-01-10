Окупанти атакували Сумський район, почалася масштабна пожежа в житловому секторі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

"В Сумській області ліквідували масштабну пожежу, спричинену російськими обстрілами. Пожежа виникла напередодні ввечері в житловому секторі через ворожі удари по одному з населених пунктів Сумського району", - розповіли рятувальники.

За даними ДСНС, ударною хвилею пошкоджень зазнали приватні будинки, у тому чисті багатоквартирні.

"Палав будинок культури та помешкання мирних громадян. Осередки горіння вдалось ліквідувати, що не дало вогню поширитись на житло місцевого населення", - додали у відомстві.

Фото наслідків масштабної пожежі у Сумському районі через атаку РФ (t.me/dsns_telegram)

Обстріл Сумської області

Російські війська постійно обстрілюють Сумську область, особливо прикордонні райони, що межують із РФ. Буквально 7 січня окупанти вдарили по місту Кролевець у Сумській області. Місто опинилося під ударом російських "шахедів" та ракети.

Крім того, непоодинокі випадки і спроб російських ДРГ прорвати оборону ЗСУ у прикордонні Сумської області. Наприклад, 12 жовтня ДРГ окупантів намагалася прорватися через кордон України у Сумській області та потрапити на об'єкт критичної інфраструктури. Отримавши відсіч, росіяни відійшли із втратами. ДРГ складалася із восьми осіб.

Нагадаємо, у зв'язку з постійними обстрілами та спробами проривів ворожих ДРГ у Сумській області, запровадили евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих у 5-кілометровій зоні від кордону з країною-агресором.