Окупанти атакували Степногірськ, поранені співробітники ДСНС, - Запорізька ОВА

За його словами, внаслідок атаки поранено троє працівників ДСНС.

"Окупанти вдарили артилерією. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Крім того, через атаку росіян пошкоджені приватні будинки на п'яти вулицях, після чого сталося займання.

"Пожежу приборкує підрозділ ДСНС", - додав Федоров.