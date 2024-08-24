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Оккупанты атаковали Степногорск, ранены сотрудники ГСЧС, - Запорожская ОВА

Фото: глава Запорожской ОВА Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В День независимости Украины, 24 августа, российские оккупанты атаковали артиллерией Степногорск Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

По его словам, в результате атаки ранены трое работников ГСЧС.

"Оккупанты ударили артиллерией. В результате обстрела ранения получили трое спасателей", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за атаки россиян повреждены частные дома на пяти улицах, после чего произошло возгорание.

"Пожар тушит подразделение ГСЧС", - добавил Федоров.

Напомним, что за прошедшие сутки, 23 августа, российские оккупанты более 300 раз обстреливали Запорожскую область. В частности, враг использовал более 130 различных дронов.

"132 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку", - сообщал Иван Федоров.

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