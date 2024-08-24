Оккупанты атаковали Степногорск, ранены сотрудники ГСЧС, - Запорожская ОВА

Напомним, что за прошедшие сутки, 23 августа, российские оккупанты более 300 раз обстреливали Запорожскую область. В частности, враг использовал более 130 различных дронов.

"132 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку", - сообщал Иван Федоров.

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