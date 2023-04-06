Окупанти атакували село у Херсонській області з безпілотника: постраждало чотири людини

У четвер, 6 квітня, російські військові обстріляли село Зміївка у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки постраждало 4 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Їх шпиталізували до найближчого медзакладу. Після надання невідкладної допомоги постраждалих направлять для подальшого лікування до лікарні у Херсоні", - додав голова ОВА.

Зазначається, що вибухівку скинули з безпілотника. Через ворожу атаку поранення різного ступеня тяжкості отримали 4 місцеві жителі.

"Росіяни обстріляли Зміївку Бериславської громади - знову били по мирних людях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Херсоні знову повідомляли про звуки вибухів у четвер, 6 квітня.

Російські окупанти вчора вдарили по цивільній інфраструктурі Херсона. Під ворожий обстріл потрапили два комунальних підприємства.

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