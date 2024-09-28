Окупанти атакували ракетами Одеську область, під удар потрапила база відпочинку

Російські окупанти в ніч на 28 вересня завдали ракетного удару по Одеській області. Була частково зруйнована база відпочинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.

"Загиблих та постраждалих, на щастя, немає. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", - зазначив він.

Пожежа була оперативно ліквідована на загальній площі 600 метрів квадратних.

Як зазначив Кіпер, внаслідок ворожого обстрілу у Білгород-Дністровському районі відбулося займання та часткове руйнування бази відпочинку. Також вигоріли дві поруч припарковані легкові автівки.

Наслідки нічної атаки

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 73 ударних дрони та чотири ракети (дві балістичні "Іскандер-М" та дві авіаційні Х-59/69). Сили ППО знищили 69 "Шахедів" та дві керовані авіаційні ракети.

Окупанти намагалися атакувати Київ, у столиці працювала ППО. Влучань не було, але зафіксоване падіння уламків в Оболонському районі міста.

Також окупанти двічі атакували Суми, під удар потрапив медичний заклад та житловий сектор. Відомо про шістьох загиблих.

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