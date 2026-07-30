Окупанти атакували ракетами Львів: що відомо про наслідки

Російські окупанти в ніч на 30 липня здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. Одним з міст, по якому масово летіли ракети ворога, став Львів і вже відомі попередні наслідки удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію від очільника Львівської ОВА Максима Козицького та мера Львова Андрія Садового.
За попередніми даними, у Львові пошкоджено два житлових будинки. У місті активно працювала ППО.
Зараз на місце подій виїхали всі екстрені служби. У місті скасували режим повітряної тривоги.
За даними Козицького, вже з'явилась перша інформація про постраждалих. Медики та рятувальники надають людям всю необхідну допомогу.
О 05:34 мер Садовий повідомив, що пожежі спостерігаються у двох житлових будинках по вулицях Патона та Виговського.
О 05:46 мер Львова проінформував, що на цей момент шестеро людей вважаються постраждалими внаслідок атаки окупантів. Рятувальна операція триває.
О 06:40 мер Садовий оприлюднив кадри, на яких львів'яни допомагають рятувальникам розгрібати завали по вулиці Патона. Мер повідомив, щоб під завалами можуть бути люди.
О 06:52 очільник Львівської ОВА проінформував, що кількість постраждалих збільшилась до 15 осіб. 14 людей доставлені до медзакладів.
Крім Львова росіяни вдарили ракетами по Києву. Одна людина загинула. За інформацією мера Віталія Кличка, зафіксовано пожежі у двох районах столиці.
У Кривому Розі внаслідок ракетної атаки є влучання по житловому сектору. Під завалами шукають людей.