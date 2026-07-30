Окупанти атакували ракетами Львів: що відомо про наслідки

За попередніми даними, у Львові пошкоджено два житлових будинки. У місті активно працювала ППО.

Зараз на місце подій виїхали всі екстрені служби. У місті скасували режим повітряної тривоги.

За даними Козицького, вже з'явилась перша інформація про постраждалих. Медики та рятувальники надають людям всю необхідну допомогу.

О 05:34 мер Садовий повідомив, що пожежі спостерігаються у двох житлових будинках по вулицях Патона та Виговського.

О 05:46 мер Львова проінформував, що на цей момент шестеро людей вважаються постраждалими внаслідок атаки окупантів. Рятувальна операція триває.

Пожежа в житловому будинку після атаки РФ (фото: мер Львова Андрій Садовий)

Пожежа в ще одному житловому будинку (фото: мер Львова Андрій Садовий)

О 06:40 мер Садовий оприлюднив кадри, на яких львів'яни допомагають рятувальникам розгрібати завали по вулиці Патона. Мер повідомив, щоб під завалами можуть бути люди.

О 06:52 очільник Львівської ОВА проінформував, що кількість постраждалих збільшилась до 15 осіб. 14 людей доставлені до медзакладів.