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Окупанти атакували прикордоння у Сумській області: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: Окупанти атакували прикордоння у Сумській області (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Олег Васьків

Окупанти 27 листопада обстріляли Есманьську громаду Сумської області. Противник завдав удару по одному із сіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"По прикордонню росіяни відкривали вогонь зі ствольної артилерії. Було 2 "прильоти". Без руйнувань", - вказав посадовець.

Живицький зазнчив, що у решти прикордонних громад - спокійно. Ворожих обстрілів зафіксовано не було.

Окрім цього, глава військової адміністрації висловив подяку захисникам і захисницям України.

Нагадаємо, у Харківській області 27 листопада двоє людей зазнали поранень унаслідок вибухів боєприпасів.

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Сумська областьВійна Росії проти України