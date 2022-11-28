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Оккупанты атаковали пограничье в Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: Оккупанты атаковали пограничье в Сумской области (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Олег Васкив

Оккупанты 27 ноября обстреляли Эсманьскую громаду Сумской области. Противник нанес удар по одному из сел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"По пограничьи россияне открывали огонь из ствольной артиллерии. Было 2 "прилета". Без разрушений", - указал чиновник.

Живицкий отметил, что у остальных пограничных громад - спокойно. Вражеских обстрелов зафиксировано не было.

Кроме того, глава военной администрации выразил благодарность защитникам и защитницам Украины.

Напомним, в Харьковской области 27 ноября два человека получили ранения в результате взрывов боеприпасов.

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