Окупанти атакували понад 25 населених пунктів цієї ночі та вранці, - Зеленський

"Протягом усього дня триває розбір завалів у тих місцях, куди російським терористам таки вдалося сьогодні влучити", - розповів президент.

Він нагадав, що у Києві окупанти вбили молоду сім'ю, поціливши у житловий будинок іранським "Шахедом", - хлопця та дівчину на шостому місяці вагітності.

"Володимир Путін (президент РФ - ред.) може записати собі чергове досягнення - вбив ще одну вагітну жінку", - заявив Зеленський.

За його словами, тільки одним "Шахедом" було вбито чотирьох мирних жителів.

"Були й інші влучення. Понад 25 населених пунктів нашої країни опинилися під ударами цієї ночі та вранці. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору", - додав Зеленський.