Оккупанты атаковали более 25 населенных пунктов этой ночью и утром, - Зеленский

В понедельник, 17 октября, ночью и утром российские оккупанты атаковали более 25 населенных пунктов Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"На протяжении всего дня продолжается разбор завалов в тех местах, куда российским террористам все таки удалось сегодня попасть", - рассказал президент.
Он напомнил, что в Киеве оккупанты убили молодую семью, попав в жилой дом иранским "Шахедом", - парня и девушку на шестом месяце беременности.
"Владимир Путин (президент РФ - ред.) может записать себе очередное достижение - убил еще одну беременную женщину", - заявил Зеленский.
По его словам, только одним "Шахедом" были убиты четыре мирных жителя.
"Были и другие попадания. Более 25 населенных пунктов нашей страны оказались под ударами этой ночью и утром. Вечная память всем жертвам российского террора", - добавил Зеленский.
Напомним, 17 октября утром российские оккупанты атаковали Киев при помощи иранских беспилотников-камикадзе.
Также мы писали, что взрывы в Киевской области были слышны вечером 17 октября. Сработали системы ПВО.
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