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Оккупанты атаковали более 25 населенных пунктов этой ночью и утром, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 17 октября, ночью и утром российские оккупанты атаковали более 25 населенных пунктов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"На протяжении всего дня продолжается разбор завалов в тех местах, куда российским террористам все таки удалось сегодня попасть", - рассказал президент.

Он напомнил, что в Киеве оккупанты убили молодую семью, попав в жилой дом иранским "Шахедом", - парня и девушку на шестом месяце беременности.

"Владимир Путин (президент РФ - ред.) может записать себе очередное достижение - убил еще одну беременную женщину", - заявил Зеленский.

По его словам, только одним "Шахедом" были убиты четыре мирных жителя.

"Были и другие попадания. Более 25 населенных пунктов нашей страны оказались под ударами этой ночью и утром. Вечная память всем жертвам российского террора", - добавил Зеленский.

Напомним, 17 октября утром российские оккупанты атаковали Киев при помощи иранских беспилотников-камикадзе.

Также мы писали, что взрывы в Киевской области были слышны вечером 17 октября. Сработали системы ПВО.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины