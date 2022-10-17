Оккупанты атаковали более 25 населенных пунктов этой ночью и утром, - Зеленский

"На протяжении всего дня продолжается разбор завалов в тех местах, куда российским террористам все таки удалось сегодня попасть", - рассказал президент.

Он напомнил, что в Киеве оккупанты убили молодую семью, попав в жилой дом иранским "Шахедом", - парня и девушку на шестом месяце беременности.

"Владимир Путин (президент РФ - ред.) может записать себе очередное достижение - убил еще одну беременную женщину", - заявил Зеленский.

По его словам, только одним "Шахедом" были убиты четыре мирных жителя.

"Были и другие попадания. Более 25 населенных пунктов нашей страны оказались под ударами этой ночью и утром. Вечная память всем жертвам российского террора", - добавил Зеленский.