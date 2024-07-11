Окупанти атакували підприємство у Куп'янському районі: четверо постраждалих (фото)

Обстріли Куп'янська та району

Російські війська постійно обстрілюють Куп'янськ та Куп'янський район Харківської області із різних видів зброї, у тому числі КАБами.

Зазначимо, що Куп'янськ російські загарбники окупували під час масштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року. Вже у вересні 2022 року ЗСУ повернули Куп'янськ під свій контроль. Попри це РФ постійно атакує місто та район.

Зазначимо, за даними Генштабу на 11 липня, на Куп'янському напрямку кількість атак за добу склала 10. ЗСУ відбили всі штурми окупатів біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного і Берестового.

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