Оккупанты атаковали предприятие в Купянском районе: четверо пострадавших (фото)

Обстрелы Купянска и района

Российские войска постоянно обстреливают Купянск и Купянский район Харьковской области из разных видов оружия, в том числе КАБами.

Отметим, что Купянск российские захватчики оккупировали во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Уже в сентябре 2022 года ВСУ вернули Купянск под свой контроль. Несмотря на это РФ постоянно атакует город и район.

Отметим, по данным Генштаба на 11 июля, на Купянском направлении количество атак за сутки составило 10. ВСУ отбили все штурмы оккупатов возле Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового.

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