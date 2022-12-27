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Оккупанты атаковали предприятие критической инфраструктуры в Херсоне

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Херсон, Вторник 27 декабря 2022 12:37
Оккупанты атаковали предприятие критической инфраструктуры в Херсоне Фото: оккупанты атаковали предприятие критической инфраструктуры в Херсоне (иллюстрация / Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска 27 декабря нанесли удар по предприютию критической инфраструктуры Херсона. Для атаки враг применил артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Российские захватчики атаковали с артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне. Выбиты окна не только в здании предприятия, но в рядом расположенных зданиях: на станции экстренной медицинской помощи, в детском саду, также потерпел разрушения в частный дом", - рассказал он.

По словам Янушевича, люди вследствие атаки не пострадали.

Напомним, сегодня утром в Херсоне прогремели взрывы. Подробной информации от властей не было.

Также мы писали, что вчера российские военные 40 раз обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики били из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов и танков. В результате вражеских обстрелов один человек получил ранения.

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