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Окупанти атакували Новомосковськ: через "приліт" почалася пожежа

Фото: РФ атакувала Новомосковськ Дніпропетровської області 12 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку, 12 червня російські війська обстріляли Новомосковськ Дніпропетровської області. Є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram олови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ворог атакував Новомосковськ. Через влучання виникла пожежа. Інформація уточнюється", - написав він.

Обстріл Дніпропетровської області

Російські війська в ніч на 12 червня масштабно атакували Україну, використавши як дрони, так і ракети.

ППО працювала у кількох областях, у тому числі й у Дніпропетровській. Над областю було збито 11 із 24 запущених РФ дронів.

В той же час, через падіння уламків збитих дронів у ніч на 12 червня у Дніпропетровській області постраждала сім'я з дитиною.

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Дніпропетровська областьНовомосковскВійна в Україні