Окупанти атакували Новомосковськ: через "приліт" почалася пожежа

"Ворог атакував Новомосковськ. Через влучання виникла пожежа. Інформація уточнюється", - написав він.

Обстріл Дніпропетровської області

Російські війська в ніч на 12 червня масштабно атакували Україну, використавши як дрони, так і ракети.

ППО працювала у кількох областях, у тому числі й у Дніпропетровській. Над областю було збито 11 із 24 запущених РФ дронів.

В той же час, через падіння уламків збитих дронів у ніч на 12 червня у Дніпропетровській області постраждала сім'я з дитиною.