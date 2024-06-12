Оккупанты атаковали Новомосковск: из-за "прилета" начался пожар

Утром, 12 июня, российские войска обстреляли Новомосковск Днепропетровской области. Есть попадание.
Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Враг атаковал Новомосковск. Из-за попадания возник пожар. Информация уточняется", - написал он.
Российские войска в ночь на 12 июня масштабно атаковала Украину, использовав как дроны, так и ракеты.
ПВО работала в нескольких областях, в том числе и в Днепропетровской. Над областью были сбиты 11 из 24 запущенных РФ дронов.
В то же время, из-за падения обломков сбитых дронов в ночь на 12 июня в Днепропетровской области пострадала семья с ребенком.
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