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Через атаку дронів у Дніпропетровській області постраждала сім'я з дитиною

Дніпро, Середа 12 червня 2024 09:40
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Через атаку дронів у Дніпропетровській області постраждала сім'я з дитиною Фото: через атаку дронів у Дніпропетровській області постраждала сім'я з дитиною
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпропетровській області через падіння уламків збитих дронів у ніч проти 12 червня постраждала сім'я з дитиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram олови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"На жаль, атака окупантів не минула й без наслідків. На Синельниківщині постраждала родина", - розповів він.

Зокрема, за даними ОВА, у 13-річного хлопчика - гостра реакція на стрес.

"У чоловіка 39 років та жінки 40 років – різані рани. Їм надали меддопомогу, лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджені 9 приватних будинків", - додав Лисак.

Атака РФ по Україні

У ніч на 12 червня російські війська запустили 30 ракет та дронів по Україні. ППО збила практично всі ворожі цілі, окрім ракети "Іскандер".

При цьому без наслідків не обійшлося. Під час масштабної повітряної тривоги вибухи лунали в Києві, а в Київській області одна людина постраждала після падіння уламків, на промисловому об'єкті почалася пожежа.

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Дніпропетровська область Війна в Україні Дрони
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