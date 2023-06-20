Окупанти атакували Львів: у місті є влучання в об'єкт критичної інфраструктури

Внаслідок ворожої атаки у Львові, на щастя, постраждалих немає.

"Попередньо: у Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали", - розповіли чиновник.

Також він додав, що на місці пригоди була пожежа, і зараз там продовжують працювати всі екстрені служби.

Нічна повітряна атака 20 червня

Цієї ночі РФ зробила чергову атаку по містах України, із застосуванням ударних дронів "Шахед" і ракет. У Повітряних силах попереджали також про загрозу використання противником балістичних ракет під час атаки.

Майже у всіх областях була оголошена повітряна тривога. У різних регіонах повідомляли про роботу протиповітряної оборони, зокрема стало відомо про роботу ППО у Києві та області.

Крім того, в кількох областях чули вибухи, зокрема вони прогриміли у Запоріжжі. Там війська РФ атакували цивільну та сільськогосподарську інфраструктуру.