Окупанти атакували Куп'янський район: почалась пожежа, є постраждалі (фото)

Обстріли Харківської області

У ніч на 16 листопада російські війська атакували Україну десятками дронів та ракетою. Зокрема, РФ завдала удару по Харківській області ракетою С-300.

Зазначимо, що подібні удари по Харківській області не рідкість. Наприклад, у Харківі в ніч на 14 листопада пролунали вибухи. Російські окупанти завдали ударів із застосуванням керованих авіабомб по місту.

Крім того, 14 листопада, близько 03:40, в районі Слатиного Харківської області було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі внаслідок російського обстрілу. Через це кілька населених пунктів залишилися без світла.

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