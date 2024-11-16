Оккупанты атаковали Купянский район: начался пожар, есть пострадавшие (фото)

Обстрелы Харьковской области

В ночь на 16 ноября российские войска атаковали Украину десятками дронов и ракетой. В частности, РФ нанесла удар по Харьковской области ракетой С-300.

Отметим, что подобные удары по Харьковской области не редкость. Например, в Харькове в ночь на 14 ноября раздались взрывы. Российские оккупанты нанесли удары с применением управляемых авиабомб по городу.

Кроме того, 14 ноября, около 03:40, в районе Слатино Харьковской области была повреждена высоковольтная линия электропередачи в результате российского обстрела. Из-за этого несколько населенных пунктов остались без света.

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