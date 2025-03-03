Окупанти атакували Кривий Ріг "Шахедами": постраждали підприємство та будинки

Пізно ввечері, 2 березня, російські окупанти атакували Кривій Ріг дронами. У місті є пошкодження і за попередніми даними, постраждала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака і канал голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.
"Росіяни атакували Кривий Ріг БпЛА. Попередньо, є постраждала. Пошкодження зафіксовані на одному з підприємств. Понівечені вікна в будинках. Всі необхідні служби на місці", - йдеться у повідомленні ОВА.
Вілкул уточнив, що ворог атакував місто ударними дронами типу "Шахед". Крім того, підтвердив, що у багатоповерхових будинках є пошкодження.
"Штаб допомоги людям (будматеріали, заяви на матеріальну допомогу від міста) розгортаємо в тій же школі, де минулі два рази, коли були ракетні удари. Місцеві зрозуміють. На зараз один постраждалий. Не важкий", - додав він.
Нагадаємо, що цієї ночі ворожі безпілотники знову атакують Україну. Зокрема, прильоти БпЛА було зафіксовано в Харкові. Щонайменше один безпілотник влучив у житловий будинок, внаслідок чого почалася пожежа, а кількість постраждалих зростає.
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