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Оккупанты атаковали Кривой Рог "Шахедами": пострадали предприятие и дома

Фото: службы уже работают на месте (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 2 марта, российские оккупанты атаковали Кривой Рог дронами. В городе есть повреждения и по предварительным данным, пострадала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака и канал Александра Вилкула.

"Россияне атаковали Кривой Рог БпЛА. Предварительно, есть пострадавшая. Повреждения зафиксированы на одном из предприятий. Изуродованы окна в домах. Все необходимые службы на месте", - говорится в сообщении ОВА.

Вилкул уточнил, что враг атаковал город ударными дронами типа "Шахед". Кроме того, подтвердил, что в многоэтажных домах есть повреждения.

"Штаб помощи людям (стройматериалы, заявления на материальную помощь от города) разворачиваем в той же школе, где прошлые два раза, когда были ракетные удары. Местные поймут. На сейчас один пострадавший. Не тяжелый", - добавил он.

 

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Война в УкраинеКривой Рог