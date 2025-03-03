Оккупанты атаковали Кривой Рог "Шахедами": пострадали предприятие и дома

"Россияне атаковали Кривой Рог БпЛА. Предварительно, есть пострадавшая. Повреждения зафиксированы на одном из предприятий. Изуродованы окна в домах. Все необходимые службы на месте", - говорится в сообщении ОВА.

Вилкул уточнил, что враг атаковал город ударными дронами типа "Шахед". Кроме того, подтвердил, что в многоэтажных домах есть повреждения.

"Штаб помощи людям (стройматериалы, заявления на материальную помощь от города) разворачиваем в той же школе, где прошлые два раза, когда были ракетные удары. Местные поймут. На сейчас один пострадавший. Не тяжелый", - добавил он.