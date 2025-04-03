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Окупанти атакували Харків дроном: є постраждала

Ілюстративне фото: у Харкові був "приліт" безпілотника (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 3 квітня, ввечері вдарили безпілотником по Харкову. Безпілотник впав у Салтівському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Окупанти вдарили дроном по Салтівському району Харкова", - написав Синєгубов.

Він уточнив, що, за попередніми даними, відомо про одного постраждалого. Медики вже надають йому допомогу.

За словами очільника ОВА, поранення отримала 26-річна жінка. Її госпіталізували.

Він не уточнив, яким саме безпілотником росіяни атакували місто.

Атака дрона на Харків

Нагадаємо, вчора, 2 квітня, російські окупанти вдарили по Харкову дроном "Блискавка". Безпілотник влучив по багатоповерхівці.

Як зазначав мер Харкова Ігор Терехов, через атаку постраждали п'ятеро людей. Одна з них - 10-річна дитина.

Також у низці квартир було вибито вікна.

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ХарківВійна в УкраїніАтака дронів