Окупанти атакували Харків дроном: є постраждала

Російські окупанти сьогодні, 3 квітня, ввечері вдарили безпілотником по Харкову. Безпілотник впав у Салтівському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
"Окупанти вдарили дроном по Салтівському району Харкова", - написав Синєгубов.
Він уточнив, що, за попередніми даними, відомо про одного постраждалого. Медики вже надають йому допомогу.
За словами очільника ОВА, поранення отримала 26-річна жінка. Її госпіталізували.
Він не уточнив, яким саме безпілотником росіяни атакували місто.
Нагадаємо, вчора, 2 квітня, російські окупанти вдарили по Харкову дроном "Блискавка". Безпілотник влучив по багатоповерхівці.
Як зазначав мер Харкова Ігор Терехов, через атаку постраждали п'ятеро людей. Одна з них - 10-річна дитина.
Також у низці квартир було вибито вікна.
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