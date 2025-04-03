Оккупанты атаковали Харьков дроном: есть пострадавшая

"Оккупанты ударили дроном по Салтовскому району Харькова", - написал Синегубов.

Он уточнил, что, по предварительным данным, известно об одном пострадавшем. Медики уже предоставляют ему помощь.

По словам главы ОВА, ранение получила 26-летняя женщина. Ее госпитализировали.

Он не уточнил, каким именно беспилотником россияне атаковали город.