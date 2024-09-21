ua en ru
Сб, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти атакували енергооб'єкти у п'яти областях України: поранено енергетика

Україна , Субота 21 вересня 2024 13:06
UA EN RU
Окупанти атакували енергооб'єкти у п'яти областях України: поранено енергетика Фото: РФ атакувала енергооб'єкти у п'яти областях України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська не припиняють атаки на енергетику України. За минулу добу були атаковані об'єкти у п'яти областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

У Донецькій області внаслідок обстрілу пошкоджено повітряні лінії, знеструмлювалась підстанція. У Харківській області через обстріл знеструмлювались підстанції та побутові споживачі.

У Полтавській області під час повітряної тривоги вимикалась високовольтна повітряна лінія, знеструмлювалась підстанція.

У Дніпропетровській області також була атакована підстанція. Під час огляду окупанти знову вдарили по підстанції з дрона. Черговий електромонтер з електробезпеки отримав осколкове поранення. Його доправлено до лікарні.

Ситуація в енергетиці

Нагадаємо, останній масштабний обстріл енергетики Україні був 26 серпня. Тоді російські окупанти атакували об'єкти енергетики у 15 областях України.

Через масштабні пошкодження наприкінці серпня в Україні знову почали запроваджувати відключення світла. Протягом кількох тижнів ситуація стабілізувалася.

Детальніше про те, чи зможуть українці пережити зиму без відключень світла - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Енергетики Електроенергія Відключеня світла Міненерго
NEWS
ЗМІ написали про 80 тисяч втрат українських військових у війні. Що каже Зеленський
ЗМІ написали про 80 тисяч втрат українських військових у війні. Що каже Зеленський
DAILY
Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади