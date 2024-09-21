Оккупанты атаковали энергообъекты в пяти областях Украины: ранен энергетик

Российские войска не прекращают атаки на энергетику Украины. За прошедшие сутки были атакованы объекты в пяти областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточения в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. В Донецкой области в результате обстрела повреждены воздушные линии, обесточивалась подстанция. В Харьковской области из-за обстрела обесточивались подстанции и бытовые потребители. В Полтавской области во время воздушной тревоги отключалась высоковольтная воздушная линия, обесточивалась подстанция. В Днепропетровской области была атакована подстанция. Во время осмотра оккупанты снова ударили по подстанции из дрона. Дежурный электромонтер по электробезопасности получил осколочное ранение. Он доставлен в больницу.