Окупанти атакували дроном село під Миколаєвом: поранено дитину

Обстріл України в ніч на 28 травня

Російські війська близько опівночі 28 травня запустили по Україні кілька груп безпілотників. Пізніше, зокрема, і в Києві оголосили тривогу через загрозу балістики.

Гриміли вибухи і в Полтаві. Додамо, що в Харківській області два села зазнали повітряних ударів 28 травня. Унаслідок дронових атак з боку російських окупантів постраждали вісім людей, зокрема й 4-річна дитина.

А у Світловодську Кіровоградської області через обстріл пошкоджено підприємство і десятки будинків, є поранені

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