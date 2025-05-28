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Оккупанты атаковали дроном село под Николаевом: ранен ребенок

Фото: россияне дроном атаковали село под Николаевом, ранен ребенок
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали дроном село в Николаевском районе. Ранения получил маленький ребенок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Ночью, 28 мая, в 00:05, враг атаковал дроном типа FPV Галициновскую громаду", - рассказал он.

В результате чего, по словам главы ОВА, в с. Лупарево легкие ранения получила 7-летняя девочка.

"Медицинская помощь была ей оказана на месте", - отметил Ким.

Кроме того, по его данным в населенном пункте повреждены два частных дома и три автомобиля.

 

Обстрел Украины в ночь на 28 мая

Российские войска около полуночи 28 мая запустили по Украине несколько групп беспилотников. Позже, в частности, и в Киеве объявили тревогу из-за угрозы баллистики.

Гремели взрывы и в Полтаве. Добавим, что в Харьковской области два села подверглись воздушным ударам 28 мая. В результате дроновых атак со стороны российских оккупантов пострадали восемь человек, в том числе и 4-летний ребенок.

А в Светловодске Кировоградской области из-за обстрела повреждено предприятие и десятки домов, есть раненые

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