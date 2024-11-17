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Окупанти атакували Дніпро: пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалий

Фото: окупанти атакували Дніпро 17 листопада (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Юрченко

Армія РФ у неділю, 17 листопада, атакувала Дніпро та область. Внаслідок атаки є пошкодження та постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

За його словами, відомо про одного постраждалого. 42-річний чоловік отримав осколкові поранення. Йому надають всю необхідну допомогу. 

Внаслідок атаки у Дніпрі пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівка. 

Також гучно було у Криворізькому, Самарівському районі та Камʼянському районах. Виникло декілька пожеж.

 

Наслідки атаки РФ

В ніч на 17 листопада ворог завдав масованого удару по Україні, використавши дрони та ракети. Росія запускала ракети з дальніх бомбардувальників, носіїв у Чорному морі та літаків МіГ-31К.

У багатьох областях України лунали вибухи і працювала ППО. У Києві впали уламки у кількох районах, зафіксовані влучання у Запоріжжі, Миколаєві, Рівному, Волинській, Львівській областях.

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру. Через атаку ворога по Україні запровадили аварійні відключення світла.

Детальніше про масовану атаку Росії - у матеріалі РБК-Україна.

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