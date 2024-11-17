Окупанти атакували Дніпро: пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалий

За його словами, відомо про одного постраждалого. 42-річний чоловік отримав осколкові поранення. Йому надають всю необхідну допомогу.

Внаслідок атаки у Дніпрі пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівка.

Також гучно було у Криворізькому, Самарівському районі та Камʼянському районах. Виникло декілька пожеж.