Оккупанты атаковали Днепр: повреждены многоэтажки, есть пострадавший

Последствия атаки РФ

В ночь на 17 ноября враг нанес массированный удар по Украине, использовав дроны и ракеты. Россия запускала ракеты с дальних бомбардировщиков, носителей в Черном море и самолетов МиГ-31К.

Во многих областях Украины раздавались взрывы и работала ПВО. В Киеве упали обломки в нескольких районах, зафиксированы попадания в Запорожье, Николаеве, Ровно, Волынской, Львовской областях.

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру. Из-за атаки врага по Украине ввели аварийные отключения света.

Детальнее о массированной атаке России - в материале РБК-Украина.

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