Окупанти атакували Дніпро: пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалий

Армія РФ у неділю, 17 листопада, атакувала Дніпро та область. Внаслідок атаки є пошкодження та постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

За його словами, відомо про одного постраждалого. 42-річний чоловік отримав осколкові поранення. Йому надають всю необхідну допомогу.

Внаслідок атаки у Дніпрі пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівка.

Також гучно було у Криворізькому, Самарівському районі та Камʼянському районах. Виникло декілька пожеж.