Окупанти атакували Дніпро: пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалий
Армія РФ у неділю, 17 листопада, атакувала Дніпро та область. Внаслідок атаки є пошкодження та постраждалий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.
За його словами, відомо про одного постраждалого. 42-річний чоловік отримав осколкові поранення. Йому надають всю необхідну допомогу.
Внаслідок атаки у Дніпрі пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівка.
Також гучно було у Криворізькому, Самарівському районі та Камʼянському районах. Виникло декілька пожеж.
Наслідки атаки РФ
В ніч на 17 листопада ворог завдав масованого удару по Україні, використавши дрони та ракети. Росія запускала ракети з дальніх бомбардувальників, носіїв у Чорному морі та літаків МіГ-31К.
У багатьох областях України лунали вибухи і працювала ППО. У Києві впали уламки у кількох районах, зафіксовані влучання у Запоріжжі, Миколаєві, Рівному, Волинській, Львівській областях.
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру. Через атаку ворога по Україні запровадили аварійні відключення світла.
Детальніше про масовану атаку Росії - у матеріалі РБК-Україна.
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