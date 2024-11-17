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Оккупанты атаковали Днепр: повреждены многоэтажки, есть пострадавший

Днепр, Воскресенье 17 ноября 2024 09:32
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Оккупанты атаковали Днепр: повреждены многоэтажки, есть пострадавший Фото: оккупанты атаковали Днепр 17 ноября (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Юрченко

Армия РФ в воскресенье, 17 ноября, атаковала Днепр и область. В результате атаки есть повреждения и пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

По его словам, известно об одном пострадавшем. 42-летний мужчина получил осколочные ранения. Ему оказывают всю необходимую помощь.

В результате атаки в Днепре повреждены многоэтажки, учебное заведение, автомобиль.

Также было громко в Криворожском, Самаровском районе и Каменском районах. Возникло несколько пожаров.

Последствия атаки РФ

В ночь на 17 ноября враг нанес массированный удар по Украине, использовав дроны и ракеты. Россия запускала ракеты с дальних бомбардировщиков, носителей в Черном море и самолетов МиГ-31К.

Во многих областях Украины раздавались взрывы и работала ПВО. В Киеве упали обломки в нескольких районах, зафиксированы попадания в Запорожье, Николаеве, Ровно, Волынской, Львовской областях.

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру. Из-за атаки врага по Украине ввели аварийные отключения света.

Детальнее о массированной атаке России - в материале РБК-Украина.

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