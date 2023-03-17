Окупанти обстріляли будинки у Костянтинівці: у місті спалахнула пожежа (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новини Донбасу ".

Також чутно "прильоти" від російських мінометів в районі села Іллінівка.

Нагадаємо, що у четвер, 16 березня, російські військові обстріляли Костянтинівку у Донецькій області з РСЗВ "Ураган" та поранили шість людей.

Як повідомлялося, у середу, 15 березня, у Костянтинівці Донецької області пролунали кілька вибухів. Російська армія атакувала житлові райони міста прифронтового.

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