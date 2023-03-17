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Окупанти обстріляли будинки у Костянтинівці: у місті спалахнула пожежа (відео)

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Костянтинівка, П'ятниця 17 березня 2023 22:53
Окупанти обстріляли будинки у Костянтинівці: у місті спалахнула пожежа (відео) Фото: Окупанти атакували будинки у Костянтинівці (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 17 березня, російські окупанти атакували Костянтинівку (Донецька область). Внаслідок ворожого обстрілу у місті загорілись будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

"Під ударом армії РФ житловий сектор міста", - йдеться у повідомленні.

Місцеві повідомляють, що на Сантуринівці (район міста - ред.) горить будинок.

Також чутно "прильоти" від російських мінометів в районі села Іллінівка.

Нагадаємо, що у четвер, 16 березня, російські військові обстріляли Костянтинівку у Донецькій області з РСЗВ "Ураган" та поранили шість людей.

Як повідомлялося, у середу, 15 березня, у Костянтинівці Донецької області пролунали кілька вибухів. Російська армія атакувала житлові райони міста прифронтового.

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