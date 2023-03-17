Оккупанты обстреляли дома в Константиновке: в городе произошел пожар (видео)

В пятницу, 17 марта, российские оккупанты атаковали Константиновку (Донецкая область). В результате вражеских обстрелов в городе загорелись дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Новости Донбасса ".

Также слышны "прилеты" от российских минометов в районе села Ильиновка.

Напомним, что в четверг, 16 марта, российские военные обстреляли Константиновку в Донецкой области из РСЗО "Ураган" и ранили шесть человек.

Как сообщалось, в среду, 15 марта, в Константиновке Донецкой области прогремели несколько взрывов. Российская армия атаковала жилые районы прифронтового города.

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