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Оккупанты атаковали Бериславский район Херсонской области, пострадавший

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Среда 12 июля 2023 18:02
Оккупанты атаковали Бериславский район Херсонской области, пострадавший Фото: Оккупанты атаковали Бериславский район Херсонской области (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты атаковали Бериславский район Херсонской области. В результате обстрела один человек получил ранения.

Об этом начальника Бериславской РВА Владимира Литвинова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, россияне нанесли артиллерийский удар по жилым домам Гавриловки Новоалександровской громады.

В результате чего ранения получил мужчина, который в момент попадания снаряда находился в собственном дворе. Пострадавший доставлен в больницу.

Кроме того, в результате обстрела возник пожар хозяйственной постройки, которую местным жителям удалось потушить до приезда спасателей.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения нашими воинами Херсона от оккупации, в ноябре 2022 года, российские военные регулярно наносят удары по подконтрольной Украине части региона по артиллерии и другому вооружению.

К примеру, в результате вражеского обстрела россияне 10 июля, в Херсоне ранение получил гражданский .

Кроме этого, недавно захватчики атаковали жилой квартал города .

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