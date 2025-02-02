Окупанти атакували автобус у Херсоні. Серед постраждалих є діти

Нагадаємо, сьогодні вранці противник теж атакував Херсон. Під удар потрапив Дніпровський район, снаряд влучив у житловий будинок, унаслідок чого загинула жінка. Також постраждав чоловік, який перебував у дворі.

Днями СБУ затримала жінку, яка наводила ворожі удари по Херсону. За даними слідства, вона приховано фотографувала пункти базування Сил оборони та наносила їхні локації на Google Maps, а також передавала звіти російським кураторам.

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