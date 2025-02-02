РФ зранку обстріляла Херсон: снаряд влучив у будинок, є жертва та поранений

Зранку 2 лютого росіяни атакували Херсон. Один зі снарядів влучив у будинок, є загибла та поранений.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Через "приліт" снаряду в житловий будинок загинула жінка 1952 року народження. Також через ворожий обстріл був поранений 50-річний чоловік, який перебував на подвірʼї.

Обстріли Херсона і області

Російські війська під час вторгнення в Україну майже три роки тому захопили Херсонську область. Вже під час контрнаступу восени 2022 року ЗСУ звільнили частину регіону та Херсон.

При цьому росіяни не припиняють обстрілювати правобережну, звільнену частину області. Левобережжя досі залишається захопленим РФ. При цьому окупанти продовжують спроби захопити нові території, але безрезультатно.

Так, за останню добу на Придніпровському російські загарбники без успіху один раз штурмували позиції українських підрозділів. Додамо, що окупанти не хочуть воювати на цьому напрямку. Дійшло до того, що щоб не йти на штурми на Херсонському напрямку, росіяни вдаються до хитрощів.

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