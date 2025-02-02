Оккупанты атаковали автобус в Херсоне. Среди пострадавших есть дети

Инцидент произошел в Днепровском районе. Россияне сбросили взрывчатку с беспилотника на люк маршрутки с пассажирами, в результате чего автобус загорелся.

"В результате очередной атаки врага на общественный транспорт около 15:30 в Днепровском районе травмы получили 5 пассажиров, из них двое детей - парень 12 и девочка 13 лет, а также женщины 38, 52 и 54 лет", - отметил Мрочко.

Все пострадавшие госпитализированы с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами.