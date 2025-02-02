Оккупанты атаковали автобус в Херсоне. Среди пострадавших есть дети

Российские оккупанты сбросили взрывчатку на маршрутку в Херсоне. В результате пострадали пять человек, в том числе два ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
Инцидент произошел в Днепровском районе. Россияне сбросили взрывчатку с беспилотника на люк маршрутки с пассажирами, в результате чего автобус загорелся.
"В результате очередной атаки врага на общественный транспорт около 15:30 в Днепровском районе травмы получили 5 пассажиров, из них двое детей - парень 12 и девочка 13 лет, а также женщины 38, 52 и 54 лет", - отметил Мрочко.
Все пострадавшие госпитализированы с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами.
Напомним, сегодня утром противник тоже атаковал Херсон. Под удар попал Днепровский район, снаряд попал в жилой дом, в результате погибла женщина. Также пострадал мужчина, который находился во дворе.
На днях СБУ задержала женщину, которая наводила вражеские удары по Херсону. По данным следствия, она скрыто фотографировала пункты базирования Сил обороны и наносила их локации на Google Maps, а также передавала отчеты российским кураторам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.