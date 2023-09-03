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Окупанти з артилерії влучили в будинок літнього подружжя: є жертви

Фото: росіяни обстріляли Донецьку область (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти обстріляли житловий будинок в Донецькій області. В результаті ворожої атаки чоловік загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Донецької обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни", - повідомили в прокуратурі.

Правоохоронці розповіли, що сьогодні, 3 вересня, під ворожим вогнем окупантів опинились с. Північне м. Торецька та с. Тихонівка Краматорського району.

 

Внаслідок обстрілів, ймовірно, з артилерії зруйновано приватний будинок, де проживало літнє подружжя - 84-річний господар загинув під завалами, а його 85-річну дружину госпіталізовано з тілесними ушкодженнями до лікарні.

Крім того, ще четверо цивільних отримали осколкові поранення. Троє чоловіків 19, 41, 45 років та 61-річна жінка наразі перебувають в лікарні.

Обстріли Донецької області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських окупантів. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Нещодавно під удар потрапив Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок атаки постраждав завод.

Російські військові також обстріляли Краматорськ за допомогою зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок ворожої атаки дві людини загинули, ще одна отримала поранення.

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