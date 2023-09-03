Оккупанты из артиллерии попали в дом пожилых супругов: есть жертвы

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляются досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны", - сообщили в прокуратуре.

Правоохранители рассказали, что сегодня, 3 сентября, под вражеским огнем оккупантов оказались с. Северное г. Торецка и с. Тихоновка Краматорского района.

В результате обстрелов, вероятно, из артиллерии разрушен частный дом, где проживали пожилые супруги - 84-летний хозяин погиб под завалами, а его 85-летняя жена госпитализирована с телесными повреждениями в больницу.

Кроме того, еще четверо гражданских получили осколочные ранения. Трое мужчин 19, 41, 45 лет и 61-летняя женщина сейчас находятся в больнице.

Обстрелы Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и находящиеся в относительном тылу.

Недавно под удар попал Славянск в Донецкой области. В результате атаки пострадал завод.

Российские военные также обстреляли Краматорск с помощью зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате вражеской атаки два человека погибли, еще один получил ранения.

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