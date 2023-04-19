Оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли пять громад в Сумской области
В среду 19 апреля российские военные обстреляли пять общин в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Сумской ОВА.
"В течение дня россияне совершили обстрелы приграничных общин. Зафиксировано 52 прилета из минометов, артиллерии, гранатометов", - говорится в сообщении.
- Юношеская община: россияне били из артиллерии - 7 "прилетов" из САУ;
- Белопольская община: враг совершил гранатометный обстрел (АГС) – 20 "прилетов". Также был обстрел из минометов - 12 "прилетов" и артиллерии - 1 "прилет";
- Хотинская община: по территории общины совершен минометный обстрел - 2 "прилета";
- Шалыгинская община: по окраине одного из сел совершен минометный обстрел - 5 "прилетов";
- Новослободская община: 5 мин сбросил враг на территорию общины.
"По сообщениям военных, в настоящее время формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено", - добавили в ОВА.
Напомним, что российские оккупанты обстреляли вчера, 18 апреля, шесть приграничных общин Сумской области. В результате атак есть погибшие и раненые.
Ранее стало известно, что россияне вчера обстреляли Никопольский район. Там повреждено предприятие.
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