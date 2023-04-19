Оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли пять громад в Сумской области

Фото: Оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли пять общин в Сумской области (GettyImages)

В среду 19 апреля российские военные обстреляли пять общин в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Сумской ОВА.