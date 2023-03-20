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Окупанти з артилерії та мінометів обстріляли три громади у Сумській області

Фото: Окупанти з артилерії та мінометів обстріляли три громади у Сумській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В понеділок, 20 березня, російські військові атакували три громади у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли території Юнаківської, Краснопільської та Білопільської громад", - йдеться у повідомленні.

  • Білопільська громада була під обстрілом практично протягом усього дня. Росіяни здійснили обстріл з САУ (7 "прильотів"), артилерійський обстріл (10 "прильотів"), обстріл зі ствольної артилерії (6 "прильотів"), мінометів - 26 "прильотів";
  • Юнаківська громада: ворог бив з мінометів - 3 "прильоти";
  • Краснопільська громада: теж був мінометний обстріл – 10 "прильотів", також ворожий БПЛА скинув 4 вибухові пристрої типу ВОГ.

"На щастя, без наслідків", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що у неділю, 19 березня, російські війська знову обстрілювали Сумську область. Усього було понад 70 "прильотів".

Крім того, 19 березня росіяни обстріляли Сумську область із мінометів.

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