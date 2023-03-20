Оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли три громады в Сумской области

В понедельник, 20 марта, российские военные атаковали три общины в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"К счастью, без последствий", - добавили в ОВА.

"В течение дня россияне совершили обстрелы территории Юнаковской, Краснопольской и Белопольской общин", - говорится в сообщении.

Напомним, что в воскресенье, 19 марта, российские войска снова обстреливали Сумскую область. Всего было более 70 "прилетов".

Кроме того, 19 марта россияне обстреляли Сумскую область из минометов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.