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Окупанти з артилерії обстріляли Нікопольський район та пошкодили приватні будинки (фото)

Фото: Обстріл (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 9 травня, армія РФ обстріляла Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок цього було пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Російські окупанти обстріляли Нікопольський район. Сьогодні агресор вдарив по Мирівській й Марганецькій громадам", - йдеться у заяві.

За його словами, росіяни обстріляли район з важкої артилерії та атакували його дронами.

"Внаслідок обстрілів понівечено півдесятка приватних будинків, 8 господарських споруд, гаражі, газогін, лінії електропередач. Ніхто не постраждав", - додав голова облради.

Нагадаємо, що вибухотехніки знешкодили нерозірвану бойову частину ракети, яку російські окупанти націлили на Дніпро вночі 9 травня.

Російські війська сьогодні вночі, 9 травня, завдали ракетного удару по Дніпру та області. Сили ППО збили всі 8 ворожих цілей.

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