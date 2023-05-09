Окупанти з артилерії обстріляли Нікопольський район та пошкодили приватні будинки (фото)

У вівторок, 9 травня, армія РФ обстріляла Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок цього було пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Російські окупанти обстріляли Нікопольський район. Сьогодні агресор вдарив по Мирівській й Марганецькій громадам", - йдеться у заяві. За його словами, росіяни обстріляли район з важкої артилерії та атакували його дронами. "Внаслідок обстрілів понівечено півдесятка приватних будинків, 8 господарських споруд, гаражі, газогін, лінії електропередач. Ніхто не постраждав", - додав голова облради.