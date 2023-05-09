Оккупанты из артиллерии обстреляли Никопольский район и повредили частные дома (фото)
Во вторник, 9 мая, армия РФ обстреляла Никопольский район Днепропетровской области. В результате были повреждены частные дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"Российские оккупанты обстреляли Никопольский район. Сегодня агрессор ударил по Мировской и Марганецкой общинам", - говорится в заявлении.
По его словам, россияне обстреляли район из тяжелой артиллерии и атаковали его дронами.
"В результате обстрелов изуродовано полдесятка частных домов, 8 хозяйственных сооружений, гаражи, газопровод, линии электропередач. Никто не пострадал", - добавил глава облсовета.
Напомним, что взрывотехники обезвредили неразорванную боевую часть ракеты, которую российские оккупанты нацелили на Днепр ночью 9 мая.
Российские войска сегодня ночью, 9 мая, нанесли ракетный удар по Днепру и области. Силы ПВО сбили все 8 враждебных целей.
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