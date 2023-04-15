Окупанти з артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВ Сергія Лисака.

"Вночі агресор вдарив по Нікопольському району – Мирівській громаді. З тяжкої артилерії туди прилетіли 10 снарядів. Обійшлося без загиблих та поранених", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.

За словами Лисака, наразі рятувальники та поліцейські обстежують територію та з'ясовують наслідки обстрілу.