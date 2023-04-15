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Окупанти з артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області

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Київ, Субота 15 квітня 2023 07:50
Окупанти з артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області Фото: окупанти вночі 15 квітня з артилерії обстріляли Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 15 квітня, із артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВ Сергія Лисака.

"Вночі агресор вдарив по Нікопольському району – Мирівській громаді. З тяжкої артилерії туди прилетіли 10 снарядів. Обійшлося без загиблих та поранених", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.

За словами Лисака, наразі рятувальники та поліцейські обстежують територію та з'ясовують наслідки обстрілу.

Зазначимо, що вночі 11 квітня російські війська зі ствольної артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Крім того, у понеділок, 10 квітня, російські військові обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області . Внаслідок ворожої атаки є руйнація.

Також повідомлялося, що у суботу, 8 квітня, російські військові з артилерії обстріляли дві громади Дніпропетровської області.

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